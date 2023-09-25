Врач назвал признаки заболевания щитовидной железы

Хирург-эндокринолог и онколог Виктор Макарьин рассказал, какие симптомы говорят о проблемах с щитовидной железой. По его словам, основными признаками гипотиреоза (заболевание, которое обусловлено снижением функции щитовидной железы) являются постоянная вялость, сонливость и апатия.

«К симптомам гипотиреоза относят отеки на лице и прибавку в весе. Но это может быть максимум полтора-два килограмма, не нужно путать это с ожирением», — приводит слова специалиста портал Sputnik.

Если же гормоны вырабатываются в избыточном количестве, то тогда диагностируется тиреотоксикоз. По словам Макарьина, об этом заболевании могут говорить повышенная тревожность, тремор рук и потливость, тахикардия или аритмия.

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