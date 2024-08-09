Врач назвал одну из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал о частой причине развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По его словам, недостаток физической активности (гиподинамия) может привести к различным проблемам, в том числе к повышению артериального давления.

«Гиподинамия способствует повышению уровня холестерина и артериального давления, что приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, отсутствие физической активности ослабляет функции сердца и снижает его выносливость», — объяснил врач.

Также гиподинамия может привести к набору веса, что ведет к ожирению, которое вызывает проблемы с сердцем и сосудами. Не стоит забывать и про нарушения обмена веществ, которые могут привести к развитию диабета второго типа и метаболического синдрома, увеличивающих риск развития сердечно-сосудистых патологий.

«Регулярная физическая активность играет ключевую роль в профилактике недугов сердца, сосудов и в поддержании общего здоровья. Рекомендую включать умеренные занятия спортом в повседневную жизнь», — подытожил эксперт.