Врач назвал одну из главных причин рака легких

Эксклюзивно для «СЭ» специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров назвал основную причину развития рака легких.

«Курение — наиболее вероятная причина рака легкого! По официальным данным ВОЗ, примерно 90% смертей от этой болезни обусловлены вдыханием табачного дыма. Конечно, не все курильщики пополняют ряды жертв рака, но, если вы курите, риск получить онкологию возрастает в разы», — отмечает эксперт.

Многие ошибочно полагают, что самое вредное в сигаретах — это никотин. Однако вместе с дымом в организм проникает около 7 тысяч вредных веществ, которые способны вызвать не только рак легких, но и рак гортани, губ, молочных желез, шейки матки и даже мочевого пузыря, утверждает врач.

Сахаров настоятельно рекомендует при появлении беспричинного, приступообразного кашля, хронической усталости, одышки, потери веса, болевых ощущениях в груди незамедлительно обращаться к врачу!

«Если такая симптоматика присутствует, особенно у курильщика со стажем, — это прямой сигнал: возможна онкология», — подчеркивает медик.

В качестве профилактики онкологических заболеваний эксперт советует прежде всего отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и отдыха, а также заниматься спортом и правильно питаться.

«Наиболее эффективный метод раннего выявления рака — регулярные медицинские осмотры и диспансеризация. Помните об этом!», — подытожил специалист.

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