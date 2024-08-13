Врач назвал неочевидную угрозу для жизни пожилых людей

В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев заявил, что падения для пожилых людей представляют собой серьезную проблему, затрагивающую множество аспектов их здоровья и благополучия. При этом многие граждане даже не осознают всей серьезности последствий подобных инцидентов.

По его словам, с возрастом риск падений значительно увеличивается, что может привести к тяжелым травмам: переломам, ушибам и даже черепно-мозговым травмам.

«Снижение мышечной силы, ухудшение равновесия, проблемы со зрением, хронические заболевания и побочные эффекты от приема лекарств — все это увеличивает риск падений. Также повышает риск травматизации плохое освещение и скользкие полы дома», — отметил врач.

Чтобы предотвратить падения у пожилых граждан, доктор рекомендует соблюдать ряд профилактических мер. Первое — это добавить в режим дня умеренную физическую активность, ведь регулярные упражнения, направленные на укрепление мышц и улучшение равновесия, помогают снизить вероятность падений.

Также важно обеспечить должное освещение в доме, особенно в коридорах и на лестницах, убрать лишние предметы с пола и использовать нескользящие ковры.

«Кроме того, пожилым гражданам я рекомендую обязательно проходить медицинские осмотры и заниматься умственным трудом. Чтение, кроссворды, головоломки, викторины — все это будет поддерживать мозг в активном состоянии и поможет избежать развития деменции», — заключил эксперт.