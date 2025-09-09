Врач назвал лучшее время для прохождения диспансеризации

Россиянам полезно каждый год бесплатно проходить диспансеризацию и плановое обследование. Это шанс обнаружить заболевания на ранних стадиях и начать лечение, не допуская запущенности. Идеальным временем для таких чек-апов считается осень — период после отпусков и смены климата, отметил доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с ОСН.

«Идеальное время для диспансеризации — это осень. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями. Оно также поможет в подготовке к сезону простуд и холодов. Врачи рекомендуют проходить базовый чек-ап каждую осень», — подчеркнул специалист.

Даже если осенью не удается пройти диспансеризацию, отказываться от нее совсем не стоит. Нужно рассматривать это как вложение в собственное здоровье, отметил медик. Он пояснил, что многие болезни на ранних стадиях протекают без симптомов, а выявить их можно только в процессе обследования по результатам анализов.

Начинать обследование рекомендуется с визита к терапевту, который составит план дальнейшей диагностики. Параметры, на которые следует обратить внимание, зависят от возраста. До 30 лет обычно проводят общий анализ крови и биохимию крови, мочи, флюорографию, а также осматривают терапевт, гинеколог и стоматолог.

После 30 лет к набору добавляется КГ, УЗИ, маммография, проверка функции щитовидной железы и консультация для мужчин. В возрасте 45-60 лет важно провести активный скрининг по возрастным рискам, включая онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные болезни. В том числе, по словам специалиста, полезно пройти колоноскопию для проверки кишечника и проверить зрение. Диспансеризацию можно пройти бесплатно в государственной поликлинике и платно в частной клинике, отметил Еделев.

«Это займет немного времени, но подарит вам уверенность и контроль над своим здоровьем. Начните с этого года — ваше будущее «я» скажет вам спасибо», — резюмировал доктор.