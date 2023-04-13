Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:35

Врач назвал гормон, из-за которого толстеют и отекают

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полная женщина грустно смотрит в окно.
Фото Freepik/shurkin-son

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказал, что способствовать появлению отеков и лишнего веса может дисбаланс кортизола. «На массу нашего тела существенно влияет гормон кортизол. Его переизбыток приводит к разрушению мышц, жир начинает в большом количестве скапливаться на животе, образуя так называемый кортизоловый живот», — пояснил специалист.

По словам Алексея Жито, если вы заметили, что живот резко вырос, а ноги остались худыми (неправильное распределение жировой массы), за небольшой период времени вы набрали до 20-30 килограммов, сильно отекает лицо, а кожа под глазами опухает, то самое время обратиться к врачу-эндокринологу и пройти обследование. «Обычно я рекомендую своим пациентам сдавать кровь сразу на несколько показателей — кортизол и адренокортикотропный гормон. Иногда дополнительно назначаю определение кортизола из слюны и суточный сбор мочи. Это не только экономит время и деньги, но и позволяет врачу видеть полную клиническую картину», — подытожил Алексей Жито.

Ранее мы рассказывали, в чем главная причина ожирения.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Советы и рекомендации
2
0
Читайте также
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
Квартальнов возвращается в КХЛ
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматолог рассказала, как избавиться от носогубных складок и морщин на лбу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости