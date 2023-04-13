Врач назвал гормон, из-за которого толстеют и отекают

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказал, что способствовать появлению отеков и лишнего веса может дисбаланс кортизола. «На массу нашего тела существенно влияет гормон кортизол. Его переизбыток приводит к разрушению мышц, жир начинает в большом количестве скапливаться на животе, образуя так называемый кортизоловый живот», — пояснил специалист.

По словам Алексея Жито, если вы заметили, что живот резко вырос, а ноги остались худыми (неправильное распределение жировой массы), за небольшой период времени вы набрали до 20-30 килограммов, сильно отекает лицо, а кожа под глазами опухает, то самое время обратиться к врачу-эндокринологу и пройти обследование. «Обычно я рекомендую своим пациентам сдавать кровь сразу на несколько показателей — кортизол и адренокортикотропный гормон. Иногда дополнительно назначаю определение кортизола из слюны и суточный сбор мочи. Это не только экономит время и деньги, но и позволяет врачу видеть полную клиническую картину», — подытожил Алексей Жито.

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