Врач-нарколог ответила, можно ли бросить курить с помощью вейпа

Вейп, или электронная сигарета, — это устройство для испарения курительных жидкостей. При нагревании такой жидкости образуется не сигаретный дым, а пар, который нужно вдохнуть. Есть мнение, что вейпы потенциально менее вредны, чем обычные сигареты. Кроме того, многие уверены, что с их помощью можно бросить курить.

Врач-нарколог Мария Егорова в беседе с «СЭ» отметила, что в теории вейпинг может помочь людям постепенно снизить зависимость от никотина. На рынке существуют жидкости с различным содержанием этого вещества или вовсе без него. Однако, специалист напомнила, что влияние вейпа на здоровье изучено не полностью:

«В большинстве исследований изучались только краткосрочные эффекты парения, а долгосрочные последствия все еще неясны».

Кроме того, многие люди в попытке избавиться от пагубной привычки продолжают курить традиционные сигареты, но вдобавок к ним начинают использовать и вейп.

Чтобы избавиться от никотиновой зависимости, лучше всего обратиться к врачу-наркологу, резюмировала Егорова.