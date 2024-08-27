Врач напомнил о мерах профилактики коронавирусной инфекции

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, с чем связан рост заболеваемостью коронавирусной инфекций в настоящее время и напомнил о мерах профилактики вируса.

«Заболеваемость COVID-19 в России растет в связи с сезонностью. Всплеск вызван изменениями в погоде и повышенной активностью людей, ведь отпуска и летние каникулы заканчиваются. При этом ситуация по заболеваемости коронавирусом в стране остается стабильной. Однако это не повод забывать про меры предосторожности», — объяснил эксперт.

По словам доктора, сейчас лучше воздержаться от посещения общественных мест в час пик, по возможности также следует использовать защитные маски. После каждого выхода на улицу необходимо мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

«Не забывайте дезинфицировать гаджеты, рабочие места и поверхности, к которым часто прикасаетесь. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены», — добавил Сахаров.

Также врач подчеркнул, что при возникновении первых симптомов коронавируса: кашель, высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, боли в мышцах и пр., следует незамедлительно вызвать врача.

«Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, расскажите ему о местах пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям медика. Обязательно минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми, детьми и с теми, кто страдает хроническими заболеваниями», — подытожил специалист.