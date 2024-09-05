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Врач напомнил о мерах профилактики гриппа
Здоровье

Сегодня, 16:25

2 мин.

Врач напомнил о мерах профилактики гриппа

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка болеет
Фото PixelsEffect/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от гриппа в осенне-зимний сезон.

«Грипп — это инфекционное заболевание, его возбудителем является вирус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. Большинство людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, у некоторых заболевание протекает намного тяжелее, вплоть до летальных исходов», — отметил эксперт.


По словам доктора, при гриппе часто обостряются имеющиеся хронические заболевания. При этом вирус может привести к ряду тяжелых осложнений, среди которых пневмония, бронхит, отит, синусит, миокардит, менингит, полирадикулоневриты и др.


Чтобы избежать возможных осложнений, врач рекомендует своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.


«Наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация. Именно вакцина обеспечивает защиту от наиболее актуальных в данном эпидемиологическом сезоне видов вируса гриппа», — сказал специалист.

Вакцинацию рекомендуется проводить всем группам населения, но особенно она необходима детям с 6 месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — это медицинские работники, учителя, студенты, сотрудники сферы обслуживания и транспорта

Также Сахаров советует пользоваться маской в общественных местах, избегать тесных контактов с болеющими людьми, регулярно мыть руки, проветривать помещения и делать влажную уборку. Кроме того, важно сбалансированно питаться и уделять внимание укреплению иммунитета.

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