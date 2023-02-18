Врач Мышенкова объяснила, почему важно лечить шум в ушах при герпесе

Врач-отоневролог Наталья Мышенкова объяснила, почему при жалобах на снижение слуха и шум в ушах при герпесе необходимо незамедлительно обратиться к специалисту за лечением.

«Шум в ушах — частое осложнение течения вирусной герпетической инфекции. В момент активности герпеса нейроны имеют большой риск поражения, а попав в ядро клетки, вирус остается в организме на всю жизнь. Хотя иммунная система начинает вырабатывать антитела при проникновении в организм герпеса, но есть некоторые условия, при которых инфекция пробуждается. К ним относятся холодное время года, понижение иммунитета и гиповитаминоз. При герпесе поражение ушей может проявляться в качестве одностороннего или двустороннего шума или снижения слуха.

В первые дни возникновения данных жалоб очень важно пройти исследование слуха (аудиометрию) у врача сурдолога-оториноларинголога. В случае диагностики снижения слуха, пациенту рекомендуется немедленная госпитализация для проведения системного противовоспалительного лечения. Время имеет значение: чем раньше начато лечение, тем более вероятно восстановление слуха и избавление от шума в ушах», — приводит «Life.ru» слова Мышенковой.

Как отмечает врач, если лечение началось в течение двух-четырех недель с момента появления жалоб, то есть шанс вернуть слух и убрать шум полностью. При поздней терапии возможно минимизировать симптомы.