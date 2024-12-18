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Врач Мясников развеял популярный миф о камнях в почках
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Врач Мясников развеял популярный миф о камнях в почках

Мария Задорожная
Автор
У женщины болит поясница
Фото Staras, iStock
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Врач общей практики Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» развеял широко распространенный миф о камнях в почках.

Доктор подчеркнул, что у многих людей существует заблуждение, будто боль в пояснице всегда сопровождает образование камней в почках. Оказалось, что данный симптом не всегда указывает на патологию.

«Боль при камнях в почках может ощущаться в пояснице, иррадиировать в паховую область, а в некоторых случаях человека может вообще не беспокоить», — сказал медик.

Кроме того, недавно Александр Мясников в своем Telegram-канале также перечислил неочевидные преимущества кофе. Он заявил, что регулярное употребление этого напитка может снижать вероятность образования камней в желчном пузыре.

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