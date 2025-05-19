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Врач Мясников развеял миф о густой крови
Здоровье

19 мая 2025, 20:25

1 мин.

Врач Мясников развеял миф о густой крови

Мария Задорожная
Автор
Девушка сдает кровь
Фото dikushin, iStock

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что утверждения медиков о густой крови — лживые. По его словам, случаются ситуации, когда врачи или медсестры при заборе крови сообщают пациентам о ее густоте. Но подобные высказывания — это бред, подчеркнул Мясников.

«Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — объяснил медик.

Эксперт предупредил, что нельзя принимать разжижающие кровь препараты без назначения врача. В том числе аспирин. Как отметил Мясников, подобные лекарства при неправильном применении способны вызвать у человека желудочное кровотечение или кровоизлияние в мозг.

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