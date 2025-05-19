Врач Мясников развеял миф о густой крови

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что утверждения медиков о густой крови — лживые. По его словам, случаются ситуации, когда врачи или медсестры при заборе крови сообщают пациентам о ее густоте. Но подобные высказывания — это бред, подчеркнул Мясников.

«Это не значит, что у вас повышенная вязкость», — объяснил медик.

Эксперт предупредил, что нельзя принимать разжижающие кровь препараты без назначения врача. В том числе аспирин. Как отметил Мясников, подобные лекарства при неправильном применении способны вызвать у человека желудочное кровотечение или кровоизлияние в мозг.