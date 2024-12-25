Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач Мясников рассказал, чем может быть опасна шестидневная рабочая неделя
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Врач Мясников рассказал, чем может быть опасна шестидневная рабочая неделя

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала на работе
Фото fizkes, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Доктор Александр Мясников, известный российский врач и телеведущий, высказал мнение о шестидневной рабочей неделе, которая была введена в России в конце 2024 года, Общественной службе новостей. По его словам, такой график не несет угрозы для здоровья работников, если они смогут компенсировать дополнительные нагрузки отдыхом.

Он отметил, что многие воспринимают шестидневку как испытание, однако сам опыт показывает, что, если особенно перегруженные работники потом получают дополнительные выходные, негативных последствий для здоровья избежать можно.

Мясников сам работает по ненормированному графику, как и большинство медиков, и не проявляет тревоги по поводу этого формата труда. Он подчеркнул, что шестидневка — это временное явление, которое происходит лишь несколько раз в год.

Врач призвал россиян обдумать, как эффективно пережить шестидневную рабочую неделю, не прибегая к алкоголю по ночам и поддерживая физическую активность. Мясников заверил, что при соблюдении таких условий рабочие будни не должны ощущаться тяжелее, чем при традиционном пятидневном графике.

Продукты, которые продлевают жизнь на&nbsp;10 лет. Врач Мясников назвал продукты, которые продлевают жизнь на 10 лет
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла под лавиной в Альпах
Депутат Европарламента раскрыл условия для завершения украинского конфликта
Биография Александра Галлямова: карьера и жизнь призера Олимпийских игр и партнера Анастасии Мишиной
Пассажирский самолет разбился вблизи города Актау
Абаскаль заявил, что это он создал тот «Спартак», который побеждает со Станковичем
Белгородская пенсионерка закрыла своим телом внука при атаке ВСУ

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
24 дек 20:05
Психолог и тренер объяснили, почему появляются проблемы с шеей
22 дек 19:30
Дерматолог объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой
22 дек 16:25
Пластический хирург заявил, что массаж лица провоцирует старение
22 дек 12:45
Терапевт объяснил, как тяжелое одеяло влияет на работу организма
20 дек 18:45
Врач Мясников назвал популярный препарат, который опасен для печени