Врач Мясников назвал популярный препарат, который опасен для печени

Врач общей практики Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что парацетамол при передозировке очень опасен для печени. При этом препарат считается безопасным обезболивающим средством, не оказывает раздражающего действия на желудок, не приводит к инфарктам и повышению давления.

«Но просто надо помнить, что его максимальная возможная доза — четыре грамма. А лучше бы и меньше, если у вас больная печень, если у вас, допустим, хронический гепатит или вы злоупотребляете алкоголем. Тогда ваша предельная доза будет два грамма», — подчеркнул эксперт.

Мясников добавил, что передозировка парацетамолом возникает из-за того, что многие другие лекарства содержат его в своем составе, например, средства от простуды.

«Это самый, наверное, широко распространенный печеночный яд», — подытожил медик.