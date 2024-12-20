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Врач Мясников назвал популярный препарат, который опасен для печени
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Врач Мясников назвал популярный препарат, который опасен для печени

Мария Задорожная
Автор
Таблетки на столе
Фото tdub303, iStock
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Врач общей практики Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что парацетамол при передозировке очень опасен для печени. При этом препарат считается безопасным обезболивающим средством, не оказывает раздражающего действия на желудок, не приводит к инфарктам и повышению давления.

«Но просто надо помнить, что его максимальная возможная доза — четыре грамма. А лучше бы и меньше, если у вас больная печень, если у вас, допустим, хронический гепатит или вы злоупотребляете алкоголем. Тогда ваша предельная доза будет два грамма», — подчеркнул эксперт.

Мясников добавил, что передозировка парацетамолом возникает из-за того, что многие другие лекарства содержат его в своем составе, например, средства от простуды.

«Это самый, наверное, широко распространенный печеночный яд», — подытожил медик.

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