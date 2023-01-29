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Здоровье

29 января, 21:45

Врач Мухина назвала 5 способов сделать лицо худее и забыть о втором подбородке

Иван Шитик
Корреспондент
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Диетолог Марият Мухина рассказала, что избавиться от второго подбородка помогут упражнения для укрепления мышц шеи.

«Нужно два-три месяца делать регулярно упражнения для укрепления мышц шеи и спины, так как ненужный лордоз шеи способствует визуальному образованию второго подбородка. Необходимо заняться фитнесом и укреплять мышцы спины», — сказала она Life.ru.

Эксперт призвала сесть на редуцированную диету. На две-три недели нужно уменьшить объем калорий до 900, в этом случае жировое депо «сразу пойдет в расход», и лицо похудеет. Также стоит переместить прием пищи, богатой калориями, на первую половину дня. Кроме того, специалист советует отказаться от высококалорийных продуктов. Так, стоит заправлять салат не майонезом, а соком лимона. А вместо картофельного пюре в качестве гарнира лучше приготовить пюре из корня сельдерея. Рис же следует заменить на низкокалорийное киноа, а любимые многими изделия из муки — на отрубные лепешки.

Также важно забыть про алкоголь, чай, кофе и соль. Они задерживают воду в организме, что провоцирует появление мешков под глазами и брылей. В рацион стоит включить печень трески, хватит одной чайной ложки в день. Данный продукт является источником жирорастворимых витаминов группы А, Е и D. А для усиления эффекта необходимо купить дермароллер и делать самомассаж лица. Однако перед процедурой желательно нанести на кожу жиросжигающий лосьон с липолитиком.

Источник: https://life.ru/p/1555091
Здоровье
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