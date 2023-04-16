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Сегодня, 21:00

Врач Мирошник объяснила, как справиться с астенией

Алина Савинова
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Врач-невролог, специалист по антивозрастной медицине Елена Мирошник рассказала, как побороть астению.

«Астения характеризуется ощущением общей слабости, повышенной утомляемостью вне зависимости от вида нагрузки, снижением работоспособности. Снижается физическая активность, умственная активность, нарушается концентрация внимания, возникает рассеянность, появляется неадекватная эмоциональная лабильность, а также обидчивость и раздражение», — приводит «Life.ru» слова Мирошник.

Как отмечает специалист, чтобы справиться с астенией, нужно наладить свой график и режим: спать по 7-8 часов в сутки, а для хорошего сна обеспечить в комнате полноценную темноту. Кроме того она посоветовала включить в рацион овощи, фрукты, больше пить жидкости и уделять время физической активности.

Источник: https://life.ru/p/1572742
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