Врач Миргородская рассказала, какие болезни можно выявить по глазам

Врач-офтальмолог Светлана Миргородская назвала болезни, о которых говорит состояние глаз.

По словам специалиста, сахарный диабет можно выявить по микроаневризму, кровоизлиянию, интраретинальным микрососудистым аномалиям, отеку нейроэпителии сетчатки, новообразованным сосудистым сетям, отслойке сетчатки. Появление желтоватых плоских бляшек на верхних и нижних веках может свидетельствовать об атеросклерозе.

Еще одна болезнь, которую может заподозрить офтальмолог, — это артериальная гипертония.

«При осмотре глазного дна у таких пациентов определяется сужение артерий и расширение вен, может встречаться штопорообразная извитость сосудов, артерио-венозные перекресты и нарушения кровоснабжения отдельных участков сетчатки», — приводит «Life.ru» слова Миргородской.

При повторяющихся ячменях можно заподозрить нарушения желудочно-кишечного тракта, а при бледности сетчатки в сочетании с кровоизлияниями разной формы, желтоватыми отложениями, изменением рельефа и калибра сосудов сетчатки — анемию или лейкоз.