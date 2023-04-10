Врач Мансурова рассказала, чем можно перекусить на ночь для хорошего сна
Врач-диетолог Ирина Мансурова объяснила, как здоровый сон связан с ежедневным меню человека.
Как отмечает эксперт, нельзя плотно есть перед сном, потому что ночью организм должен отдыхать, а не переваривать пищу.
«Несоблюдение этой рекомендации приведет к проблемам с пищеварением и спровоцирует развитие рефлюксной болезни. Чтобы улучшить качество сна, я рекомендую внести в свой вечерний рацион продукты, улучшающие сон. Высыпаться помогают все продукты, которые содержат мелатонин. Полезна пища с антиоксидантами, белками, магнием и триптофаном», — приводит «Life.ru» слова Мансуровой.
Качество ночного сна, по мнению врача-диетолога, могут улучшить грецкие орехи, миндаль, ромашковый чай и киви.
Источник: https://life.ru/p/1571373
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