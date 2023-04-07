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Сегодня, 19:30

Врач Малышева рассказала, как ухаживать за кожей в зоне декольте и шеи

Алина Савинова
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Дерматокосметолог Татьяна Малышева заявила, что уколы с гиалуронкой помогут в уходе за кожей в зоне декольте.

Также специалист посоветовала обратиться к инъекционной реструктуризации кожи (биоревитализация, мезотерапия или плазмолифтинг) и аппаратному омоложению (элос-омоложение или лазерные процедуры фракционного термолиза). Кроме того, она призвала не забывать и о SPF-защите. По словам Малышевой, пребывание на солнце без защитных средств в зоне шеи и декольте приводит к выраженному фотостарению, появлению сухости, морщин и пигментных- пятен.

«Неправильно подобранный бюстгальтер приводит к образованию морщинок в области декольте. Также опасен для этой зоны отказ от бюстгальтера (гравитацию никто не отменял), происходит перерастяжение кожи декольте», — приводит «Life.ru» слова дерматокосметолога.

Источник: https://life.ru/p/1570874
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