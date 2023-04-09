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Сегодня, 20:30

Врач Либсон назвал 2 главные причины неправильной диагностики рака

Алина Савинова
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Радиолог и онколог Евгений Либсон заявил, что главная опасность онкозаболеваний заключается в том, что на ранних этапах они протекают бессимптомно.

«Когда симптомы онкологического заболевания начинают проявляться, это означает, что, скорее всего, болезнь вышла за пределы органа, где впервые появилась, и опухоль дала метастазы. Но даже в этом случае не всегда можно сразу поставить верный диагноз. Потому что в большинстве своем рак имеет неспецифические симптомы. Они могут указывать на множество других различных болезней», — приводит «Life.ru» слова Либсона.

По мнению специалиста, трудности онкодиагностики связаны с отсутствием аппаратуры и опыта.

«Например, я знаю случай, когда пациент в течение полугода лечился от гастрита, а на самом деле у него развивался рак желудка. Его лечащий врач просто не направлял человека на дополнительные обследования. И лишь тогда, когда назначенная терапия не дала никакого результата, а пациент дошел до состояния, когда из-за разросшейся опухоли уже не смог принимать пищу, у него диагностировали рак. А надо было всего лишь кроме УЗИ назначить КТ или МРТ», — добавил специалист.

Источник: https://life.ru/p/1571213
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