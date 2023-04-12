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Сегодня, 15:30

Врач Кривошеева развеяла миф о том, что вода с лимоном помогает похудеть

Алина Савинова
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Врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева рассказала, помогает ли стакан воды с соком лимона по утрам снизить вес.

По словам специалиста, вода с лимоном сама по себе не приводит к реальной потере веса. Однако она имеет потенциальные преимущества, в частности в ней мало калорий.

«Если выжать сок половинки лимона в воду, то каждый стакан лимонной воды будет содержать всего шесть калорий. По этой причине, если заменять более калорийные напитки, например соки и газированные напитки, лимонной водой, то это может привести к снижению общего потребления калорий и помочь сбросить вес», — приводит «Life.ru» слова Кривошеевой.

Как отмечает диетолог, еще одним плюсом воды с лимоном является то, что она может помочь поддержать водный баланс и избежать обезвоживания. Также врач добавила, что людям с заболеваниями ЖКТ и аллергией на цитрусовые этот напиток противопоказан.

Источник: https://life.ru/p/1571681
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