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Сегодня, 21:30

Врач Кривошеева рассказала, при дефиците какого витамина можно полностью лишиться зрения

Алина Савинова
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Врач-эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева рассказала, к каким заболеваниям может привести авитаминоз.

«Большинство симптомов начинают проявляться только тогда, когда в организме человека не хватает витаминов в течение нескольких месяцев. Недостаток питательных веществ также может привести к серьезным заболеваниям. Например, дефицит кальция и витамина D может вызвать остеопению или остеопороз — состояния, сопровождающиеся хрупкостью костей и риском переломов», — приводит «Life.ru» слова Кривошеевой.

По словам специалиста, о нехватке витаминов говорят такие симптомы, как утомляемость, усталость, слабость, плохая концентрация внимания, раздражительность, головокружение, головная боль. Также при авитаминозе наблюдаются бледность кожи, выпадение волос, мышечные спазмы, судороги, боль, депрессия, плохой сон, нарушение работы ЖКТ. Кроме того, часто появляются синяки и кровоточивость десен.

Источник: https://life.ru/p/1585677
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