Врач Колесниченко рассказала, от чего нужно отказаться ради здоровой улыбки

Врач-стоматолог Марина Колесниченко рассказала, какие продукты отрицательно влияют на зубную эмаль.

«К первому пункту относятся, конечно, сладости с высоким содержанием сахара. Потому что сахар является питательной средой для бактерий. Они поглощают сахар, выделяют кислоту, и она напрямую растворяет эмаль, разрушает ее. Есть закономерность между интенсивностью развития кариеса и привычкой употреблять сладости», — приводит «Life.ru» слова Колесниченко.

Вредным для зубной эмали, по словам стоматолога, являются мучные изделия. Также на зубы негативно влияет газировка.

«На один стакан газировки приходится аж пять столовых ложек сахара. Плюс газированные напитки помимо сахара содержат непосредственно ортофосфорную кислоту. Если вы любитель газировки, то вам нужно это помнить — и пить газировки только через трубочку и после этого споласкивать рот чистой водой», — добавила специалист.

Не менее вредными для зубной эмали являются свежевыжатые соки и сухофрукты.