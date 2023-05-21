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Сегодня, 23:00

Врач Карасева рассказала, как правильно делать массаж сухой щеткой

Алина Савинова
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Врач-дерматовенеролог-косметолог Инна Карасева рассказала, что в борьбе с лишними килограммами поможет массаж сухой щеткой.

Как отмечает специалист, данная процедура обновляет кожу за счет отшелушивания поверхностного слоя эпидермиса, улучшает кровообращение, способствует лимфодренажному эффекту и, соответственно, уменьшает объемы тела.

«Двигайтесь от стоп и кистей рук к сердцу, от периферии — к центру. Начните линейные движения со стоп, включая пятки, постепенно поднимаясь до ягодиц», — приводит «Life.ru» слова Карасевой.

По словам врача, ягодицы и живот необходимо массировать круговыми движениями и желательно по часовой стрелке. Руки следует растирать от кончиков пальцев и ладоней, постепенно продвигаясь к грудной клетке. Каждый участок тела Карасева рекомендует проработать по 7-10 раз.

Источник: https://life.ru/p/1581009
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