Врач и нутрициолог объяснили, почему людям становится плохо в магнитные бури

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров и нутрициолог Наталья Фарисеева рассказали эксклюзивно для «СЭ», почему людям может стать плохо во время магнитных бурь.

«Магнитные бури — это явления, связанные с увеличением солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки, они высвобождают в космос огромное количество заряженных частиц, которые затем взаимодействуют с магнитным полем Земли. Для некоторых людей это может вызывать дискомфорт и негативные изменения в состоянии здоровья», — объяснил доктор.

Однако эксперт подчеркнул, что реакция на магнитные бури зависит от индивидуальных особенностей организма. По его словам, некоторые пациенты сообщают о головных болях, скачках артериального давления или даже об эмоциональных колебаниях во время магнитных бурь. Это связано с изменениями в электромагнитной среде, которые могут влиять на нервную систему, особенно у людей с предрасположенностью к таким состояниям.

Врач также добавил, что влияние магнитных бурь могут ощутить люди, страдающие хроническими заболеваниями. Такие пациенты могут ощущать ухудшение самочувствия, поэтому им стоит внимательно следить за своим состоянием в период магнитных колебаний и по возможности избегать стрессов и перегрузок.

«Соблюдайте режим сна, правильно питайтесь, занимайтесь физической активностью и старайтесь минимизировать влияние стрессовых факторов. Это поможет снизить восприимчивость к изменениям в окружающей среде», — сказал медик.

Нутрициолог Наталья Фарисеева добавила, что помочь справиться с влиянием магнитных бурь может мелатонин до и после космического явления. Однако применять его стоит только с разрешения врача. Также поможет пережить магнитную бурю регулярное употребление чистой питьевой воды для устранения вязкости крови.

«Основное правило питания в дни магнитных бурь — это не переедать и не утяжелять работу организма. В эти дни полезно приготовить овощной суп. Можно есть различные крупы и бобовые, например, красную чечевицу. Она легкая в переваривании и очень питательная. Отварная или приготовленная на пару рыба тоже подойдет. Не злоупотребляйте кофе и крепким чаем. Эти напитки обезвоживают организм и перегружаю нервную систему», — подытожила Фарисеева.