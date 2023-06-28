Врач Гоев рассказал, действительно ли сметана помогает от солнечных ожогов

Хирург Александр Гоев рассказал, что делать, если человек сильно обгорел на солнце.

«Если вы обгорели на солнце, приобретите препарат пантенол, который выпускается в виде мази или спрея. Он окажет противоожоговое воздействие, ускорит регенерацию кожного покрова, уменьшит боль, даст противовоспалительный эффект. Любимые народные средства (кисломолочные продукты) куда менее эффективны. Разве что сметана создает жировую пленку, облегчив состояние кожи», — приводит «Life.ru» слова Гоева.

Также для восстановления после обгорания врач советует уйти в прохладное помещение, на свежий воздух или принять прохладный душ. Кроме того, после солнечного ожога следует избегать горячей ванны и физической активности.