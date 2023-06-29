Врач Гоев назвал три категории людей, которым не стоит загорать

Хирург и кандидат медицинских наук Александр Гоев рассказал, что есть три категории пациентов, которым стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как загорать.

«Перед тем как загорать, стоит проконсультироваться с дерматологом рыжим людям или людям с очень светлой кожей. Светлый или рыжий — значит, количество меланина значительно снижено в коже. Соответственно, защитные свойства кожи сильно ниже, чем у смуглых людей», — приводит «Life.ru» слова Гоева.

Еще одна категория людей, которым не рекомендуется загорать, — это те, у кого на теле большое количество родинок и папиллом. По словам врача, ультрафиолет может негативно повлиять на эти образования.