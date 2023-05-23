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Сегодня, 20:00

Врач Гарманова рассказала, почему не стоит откладывать визит к колопроктологу

Алина Савинова
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Врач-колопроктолог Татьяна Гарманова объяснила, почему нельзя откладывать визит к колопроктологу.

«Зачем вообще ходить к проктологу? Вопрос риторический. Мы, врачи, не первый год говорим, что заболевания гораздо легче профилактировать, чем лечить. Это можно сделать двумя путями — или с помощью ранней диагностики, или с помощью исключения факторов риска. И то и другое актуально для колопроктологии. Не спорю, в проктологии есть не очень приятные исследования, из-за которых пациенты также не идут на прием. Например, ректороманоскопия, от которой, кстати, сейчас мы полностью отказались, так как она не только приносит дискомфорт пациентам, но и не слишком информативна», — приводит «Life.ru» слова Гармановой.

Специалист отметила, что с визитом к проктологу по большей части не спешат пациенты-женщины, у которых проктологические проблемы часто могут возникать во время беременности, в течение родов и после них. Врач уверяет, что проблемы этого характера решаемы, поэтому не стоит пренебрегать походом к специалисту.

Источник: https://life.ru/p/1581360
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