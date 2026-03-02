Врач дал совет, как легко и быстро снизить уровень стресса

Врач Дмитрий Анисимов рассказал, как быстро снизить уровень гормона стресса кортизола: достаточно 15-минутной прогулки. За это время организм начинает синтезировать эндорфины, которые служат естественными антидепрессантами.

Прогулка в середине дня поможет «перезагрузить» нервную систему: она повысит ясность мышления и снизит утомляемость глаз. Можно включить музыку, но важно не изолироваться от окружающей среды — наблюдение за пространством активизирует зоны мозга и усиливает эффект от ходьбы.

Регулярные прогулки не менее трех раз в неделю улучшают работу мозга, а также память и внимание: благодаря притоку кислорода в мозге создаются условия для формирования новых нейронных связей.