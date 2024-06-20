Врач дал рекомендации, как защитить свое здоровье во время отпуска

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» рассказал, какие риски ждут туристов во время отпуска.

По его словам, одно из любимых занятий тех, кто приезжает в Анапу, спа-процедуры на пляже. Некоторые туристы любят делать маски из водорослей, ведь бытует мнение, что морская тина богата йодом и очень полезна для суставов. Однако на деле после каждого цветения водорослей наступает период гниения их останков.

«Ни в коем случае не наносите тину на лицо, так можно заразиться инфекцией. Откажитесь от подобных косметических процедур, лучше пойдите в ближайший спа-комплекс», — отметил эксперт.

Еще одну опасность представляют морские обитатели. Туристы ошибочно полагают, что на побережье Черного моря бояться некого.

«Если вы заметили желеобразную массу с фиолетовым оттенком, то отплывите подальше. Это медуза-корнерот. Обитает она у побережья в Крыму, но больше всего ее на территории Краснодарского края, особенно на участке от Геленджика до Анапы», — объяснил доктор.

Как отметил Сахаров, при встрече с медузой в лучшем случае турист отделается кратковременным зудом и легким чувством жжения. Но чаще всего у человека наблюдается озноб и повышение температуры, иногда фиксируются обмороки.

Кроме того, на побережье многие люди забывают о защите от солнца, часто случаются тепловые удары. Поэтому врач рекомендует обязательно надевать головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами.

«Давайте не забывать и про технику безопасности в воде. К сожалению, ежегодно большинство людей погибают не от укусов медуз, отравлений или тепловых ударов, а из-за собственной глупости. Не заходите в воду в шторм, не заплывайте на глубину. Ваша жизнь дороже любых впечатлений», — подытожил медик.