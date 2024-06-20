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Врач дал рекомендации, как защитить свое здоровье во время отпуска
Здоровье

Сегодня, 18:00

2 мин.

Врач дал рекомендации, как защитить свое здоровье во время отпуска

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Черноморское побережье
Фото fikretozk/istockphoto.com
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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» рассказал, какие риски ждут туристов во время отпуска.

По его словам, одно из любимых занятий тех, кто приезжает в Анапу, спа-процедуры на пляже. Некоторые туристы любят делать маски из водорослей, ведь бытует мнение, что морская тина богата йодом и очень полезна для суставов. Однако на деле после каждого цветения водорослей наступает период гниения их останков.

«Ни в коем случае не наносите тину на лицо, так можно заразиться инфекцией. Откажитесь от подобных косметических процедур, лучше пойдите в ближайший спа-комплекс», — отметил эксперт.

Еще одну опасность представляют морские обитатели. Туристы ошибочно полагают, что на побережье Черного моря бояться некого.

«Если вы заметили желеобразную массу с фиолетовым оттенком, то отплывите подальше. Это медуза-корнерот. Обитает она у побережья в Крыму, но больше всего ее на территории Краснодарского края, особенно на участке от Геленджика до Анапы», — объяснил доктор.

Как отметил Сахаров, при встрече с медузой в лучшем случае турист отделается кратковременным зудом и легким чувством жжения. Но чаще всего у человека наблюдается озноб и повышение температуры, иногда фиксируются обмороки.

Кроме того, на побережье многие люди забывают о защите от солнца, часто случаются тепловые удары. Поэтому врач рекомендует обязательно надевать головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами.

«Давайте не забывать и про технику безопасности в воде. К сожалению, ежегодно большинство людей погибают не от укусов медуз, отравлений или тепловых ударов, а из-за собственной глупости. Не заходите в воду в шторм, не заплывайте на глубину. Ваша жизнь дороже любых впечатлений», — подытожил медик.

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