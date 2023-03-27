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Сегодня, 21:00

Врач Бойцова рассказала, почему стоматит может вернуться и как этого не допустить

Алина Савинова
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Стоматолог-ортопед Евгения Бойцова рассказала, что стоматит может возникать повторно из-за снижения иммунитета и лечения на основе антибиотиков.

«Также стоматит может быть вызван нарушением микрофлоры полости рта. В таком случае развивается кандидозный или грибковый стоматит. Еще один частый гость — бактериальный стоматит. Он развивается из-за таких бактерий, как стрептококк и стафилококк. Нередко можно встретить и химический стоматит», — приводит «Life.ru» слова Бойцовой.

По словам специалиста, для того чтобы избежать повторного появления стоматита, важно найти причину заболевания. Для этого необходима расширенная диагностика, включающая анализы крови, гистологическое исследование, анализ уровня гормонов и консультации с необходимыми специалистами.

Также она отметила, что стоматит возвращается при повторном снижении иммунитета, поэтому при лечении важно обеспечить правильное питание и меньше пить алкоголь.

Источник: https://life.ru/p/1568245
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