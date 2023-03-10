Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:30

Врач Бинатова рассказала, какие сигналы говорят о проблемах с щитовидкой

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач-диетолог Эльвина Бинатова рассказала о неочевидных признаках проблем щитовидной железы.

Как отмечает специалист, основными нарушениями щитовидки являются гипотиреоз и гипертиреоз. Гипотиреоз проявляется сонливостью, апатией, утомляемостью, а также нарушением циркуляции крови в конечностях. В числе характерных признаков недуга — выпадение и ломкость волос, одутловатость лица, редкий пульс, осиплость голоса, склонность к запорам, нарушение менструального цикла и снижение либидо.

«Отеки — один из наиболее постоянных симптомов гипотиреоза. Они образуются за счет скопления жидкости в организме. При более тяжелых стадиях заболевания выраженная отечность может также сопровождаться снижением слуха, сухостью кожных покровов, ломкостью ногтей, болями в мышцах. При беременности это может повлиять на формирование нервной трубки плода», — приводит «Life.ru» слова Бинатовой.

Признаками гипотиреоза считаются перепады настроения, нервозность, мелкий тремор, нарушения сна, учащенный или неустойчивый стул и резкое похудение.

Источник: https://life.ru/p/1564166
0
Читайте также
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог объяснила, почему с возрастом происходит набор веса

Россиянам рассказали, какие запахи помогают снимать стресс
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости