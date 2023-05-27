Врач Автандилова объяснила, когда насморк у ребенка превращается в острый синусит

Врач-оториноларинголог клиники Анна Автандилова рассказала о симптомах острого синусита.

«Острый синусит — это воспалительный процесс, затрагивающий слизистую оболочку околоносовых пазух с длительностью симптомов не более четырех недель. Острый бактериальный синусит может выступать как самостоятельное заболевание, но чаще всего является осложнением вирусной инфекции — при присоединении таких патологий, как патогенный пневмококк, гемофильная палочка и моракселла катаралис», — приводит «Life.ru» слова Автандиловой.

По словам специалиста, первым симптомом при остром синусите является тяжесть и болезненность в области лицевого черепа. Также врач отмечает, что обычно тяжесть усиливается при наклонах вперед.

«Отмечаются также заложенность носа, выделения слизисто-гнойного секрета. Ребенок становится вялым и сонливым, отказывается от еды. Для острого синусита характерно повышение температуры до субфебрильных значений, если же температура повышается выше 38, это может свидетельствовать о ряде осложнений», — добавила она.