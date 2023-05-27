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Врач Алексеева рассказала, как преодолеть хроническую бессонницу

Алина Савинова
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Врач-невролог Оксана Алексеева назвала причины хронической бессонницы. Об этом информирует «Life.ru».

По словам специалиста, к причинам бессонницы относятся нарушения режима дня, чрезмерные умственные и физические нагрузки, а также смена часовых поясов и вредные привычки.

Чтобы справиться с этим недугом, Алексеева рекомендует соблюдать простые правила: ложиться спать не позже 22:00—23:00, а также принимать вечером теплую ванну и при отсутствии противопоказаний добавлять в воду эфирные масла. Как отмечает врач, не стоит за два-три часа до сна пользоваться гаджетами. Вместо этого можно почитать книгу или прогуляться.

Источник: https://life.ru/p/1582461
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