ВОЗ предупредила об угрозе новой глобальной эпидемии

Читайте нас в

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург, так как в Руанде (Африка) были зафиксированы первые случаи заболевания и летальных исходов.

«Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую вспышку заболевания в стране после обнаружения случаев в семи из 30 районов. Среди подтвержденных случаев более 70% — медицинские работники двух медицинских учреждений в Кигали», — сообщает газета Mirror.

Всего зафиксировано 26 случаев смертельного заболевания. Врачи пытаются отследить порядка 300 человек, которые могли контактировать с инфицированными.

По оценке ВОЗ, риск вспышки очень высок на национальном и региональном уровнях, при этом в глобальном масштабе угроза распространения вируса оценена как низкая.



Известно, что Марбург находится в том же семействе вирусов, что и Эбола. У заболевших наблюдается геморрагическая лихорадка. 88% случаев — летальны.