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ВОЗ предупредила о росте заболеваемости птичьим гриппом
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

ВОЗ предупредила о росте заболеваемости птичьим гриппом

Мария Задорожная
Автор
Птичий грипп
Фото JUN LI, iStock
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно призывает страны обратить внимание на растущую проблему птичьего гриппа. Причиной стал первый случай заражения вирусом у ребенка в США, сообщает Faktom.

Так у ребенка из Калифорнии появились легкие симптомы гриппа, ему назначили противовирусные препараты, сейчас он восстанавливается после болезни. При этом в образце, взятом для анализа, был выявлен низкий уровень вирусного материала. Повторные тесты, проведенные через несколько дней, не обнаружили вирус H5, однако выявили наличие других распространенных вирусов, вызывающих респираторные заболевания. С учетом заболевшего ребенка, в этом году в США зарегистрировано 55 случаев заражения птичьим гриппом, 29 из них — в Калифорнии, пишет CDC.

Как отмечает издание, в последние годы наблюдается заметный рост числа случаев инфицирования вирусом H5N1, особенно среди диких и домашних птиц, а также свиней и коров. Вирус был впервые выявлен в 1996 году, и с 2020 года число вспышек и случаев заражения среди млекопитающих активно увеличивается.

В то время как в США и Европе большинство случаев заболевания у людей протекали в легкой форме, в марте текущего года были зафиксированы вспышки на молочных фермах. Власти здравоохранения США оценивают риск для широкой общественности как низкий, но подчеркивают, что для людей, работающих с животными, он остается высоким.

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