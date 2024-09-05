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ВОЗ не подтвердила связь между использованием смартфонов и раком мозга
Здоровье

Сегодня, 14:45

1 мин.

ВОЗ не подтвердила связь между использованием смартфонов и раком мозга

Мария Задорожная
Автор
Девушка смотрит в телефон
Фото fizkes/istockphoto.com
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что использование смартфонов не связано с повышенным риском развития рака мозга. Такой вывод сделала команда ученых из разных стран на основе анализа информации, собранной по всему миру, пишет Reuters.

Так, ученые комплексно проанализировали 63 исследования, проведенные с 1994 по 2022 год. Особенно тщательно они проверяли влияние радиочастот в мобильных телефонах и других устройствах. В итоге ни одно из проанализированных исследований не показало повышенного риска рака мозга у взрослых и детей. Сообщается, что результаты работы ВОЗ будут опубликованы в первом квартале следующего года.


Теперь международное агентство по изучению рака (IARC), которое классифицировало радиацию от мобильных телефонов как «возможно канцерогенную», планирует пересмотреть свою классификацию.

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