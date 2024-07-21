Ветеринар рассказал, как определить бешенство у собаки

Ветеринар Александр Шабейкин в беседе с «Газетой.ru» заявил, что визуально определить бешенство у собаки нельзя. По его словам, внешне животное с этой болезнью может выглядеть совершенно здоровым.

«Животное становится заразным для других животных и человека примерно за пять-семь дней до начала клинических проявлений бешенства. Это значит, что внешне собака и кошка могут выглядеть полностью здоровыми, но в их слюне уже будет находится вирус», — объяснил врач.

Эксперт добавил, что бешенство — это самая опасная болезнь, переносимая животными. Ее довольно сложно диагностировать, особенно на начальных этапах. При этом Шабейкин подчеркнул, что никаких способов выявить зараженное животное нет, потому что явные клинические признаки проявляются только на поздних стадиях, примерно за неделю до смерти животного.

«Поведение уже больных животных тоже может быть разным. Это не всегда агрессивно настроенная собака с пеной у рта. Она может быть чрезмерно ласковой или у нее может быть паралитическая форма болезни», — подытожил доктор.