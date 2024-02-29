Ветеринар перечислила заболевания, которым подвержены сфинксы

Ветеринар Юлия Бубликова в разговоре с «СЭ» отметила, что сфинксы часто страдают необычными заболеваниями. Так на их коже могут появиться странные узоры, которые имеют форму окружностей и полуколец.

«Явление получило название кольцевая, или фигурная эритема сфинксов», — добавила эксперт.

По словам врача, эти узоры на коже никак не сказываются на здоровье питомца и могут пройти самостоятельно. Однако причина их появления неизвестна.

«Вторая породная особенность — пяточная болезнь. Она проявляется как покраснение и зуд. Столкнувшись с этой дерматологической проблемой, стоит оперативно обратиться к ветеринарному специалисту, ведь болезнь может вызвать вторичную инфекцию», — заключила специалист.