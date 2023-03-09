ВЦИОМ выяснил отношение россиян к пластическим операциям

ВЦИОМ провел опрос, целью которого было выяснить, как россияне относятся к пластическим операциям и готовы ли они решиться на подобное хирургическое вмешательство. Результаты показали, что в окружении каждого третьего есть люди, которые прибегали к такого рода улучшениям внешности. 10% респондентов признались, что сами были бы не прочь обратиться за помощью к пластическим хирургам, 89% - такое желание отрицают.

Более лояльно к пластическим операциям относятся молодые люди в возрасте 18-24 лет. Почти в два раза чаще подобный апгрейд поддерживают жители Москвы и Санкт-Петербурга (21%), нежели респонденты из регионов (11%).

Сторонники пластической хирургии, около 15% россиян, мотивируют свое желание не только возможностью улучшить внешность (34%) или устранить физические недостатки (22%), но и медицинскими показаниями (23%). Аргументы противников сводятся к позиции «каким родился, каким создала природа, Бог, таким и надо быть» (32%).

Ранее мы рассказывали о том, какие вмешательства во внешность могли делать Джонни Депп, Мадонна и Хью Джекман по версии эксперта «СЭ».