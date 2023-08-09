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Сегодня, 19:00

В Свердловской области девочкам бесплатно поставят вакцину против ВПЧ

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Девочке делают укол.
Фото Freepik/freepik

9 августа на портале «Екатеринбург онлайн» сообщили, что в Свердловской области девочкам в возрасте 12 лет бесплатно (за счет областного бюджета) поставят вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ). Одна доза вакцины стоит около девяти тысяч рублей и способна на 90% снизить риск рака шейки матки.

Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала СЭ, когда вакцинация против ВПЧ актуальна. «Вакцинация против ВПЧ особенно рекомендуется подросткам в возрасте 9-15 лет — в этот период она наиболее эффективна. Всем остальным тоже можно, даже если у вас уже есть какой-то из типов ВПЧ. В этом случае вакцина защитит от заражения другими штаммами», — заключила эксперт.

Ранее, 10 февраля, мы рассказывали о нетипичных симптомах половых инфекций

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Советы и рекомендации
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