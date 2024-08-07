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В России зафиксировали новую вспышку коронавируса
Здоровье

Сегодня, 14:35

1 мин.

В России зафиксировали новую вспышку коронавируса

Мария Задорожная
Автор
Тест на определение коронавируса
Фото Fly View Productions/istockphoto.com
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Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю в России выросла на 28,2%, сообщает Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также за последнюю неделю в стране госпитализировали 886 человек с коронавирусом, что на 0,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

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