В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50 процентов

В России за прошедшую неделю зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ почти на 50 процентов, приводят данные Роспотребнадзора РИА Новости. Врачи диагностировали грипп и ОРВИ у более чем 705 тысяч россиян, 17 процентов из которых проживают в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Среди заболевших россиян превалируют вирусы негриппозной этиологии, но также обнаружены единичные случаи вирусов гриппа.

«Регионам страны дано поручение обеспечить готовность медицинских учреждений к работе в условиях сезонного роста заболеваемости ОРВИ, COVID-19, гриппа», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также подчеркнула, что необходимо соблюдать требования профилактики заболеваний — организовать «утренние фильтры» в детских садах.

Кроме того, за неделю на 29,8 процентов произошел рост заболеваемости коронавирусом. В России COVID-19 заразились более 32 тысяч человек.