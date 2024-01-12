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В России выявили неизвестный вирус
Здоровье

Сегодня, 15:10

1 мин.

В России выявили неизвестный вирус

Мария Маковей
Автор
Девушке снятся кошмары
Фото demaerre/istockphoto.com
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Среди жителей России стал распространяться неизвестный вирус, который сопровождается не только высокой температурой, но и странными сновидениями, пишут «Известия».

Все больше пациентов жалуются на симптомы, похожие на простуду. Сначала возникает легкий озноб и боль в горле, а уже на следующий день состояние стремительно ухудшается. Резко повышается температура, появляются лихорадочные сны, ломота в теле и насморк.

Лихорадочные сновидения — это негативные сны, возникающие при высоких температурах и высвобождении цитоксинов сигнальными молекулами иммунитета. Они стимулируют структуру мозга, которая отвечает за память и эмоции, и влияют на возбудимость нервных клеток, сообщает International Journal of Dream Research.

В результате больной раздражителен, часто испытывает негативные эмоции, становится тревожным и беспокойным, что только усугубляет симптомы болезни.

Чтобы не видеть лихорадочные сновидения, необходимо снизить температуру тела при помощи жаропонижающих средств и обильного питья. Кроме того, улучшить общее самочувствие поможет сбалансированное питание.

Боль в&nbsp;горле. Боль в горле: причины, симптомы, лечение
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