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В России выросло количество людей, страдающих ожирением
Здоровье

Сегодня, 16:20

1 мин.

В России выросло количество людей, страдающих ожирением

Мария Маковей
Автор
Полная девушка делает замеры талии.
Фото mediaphotos/istockphoto.com
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Более 419 тысяч новых случаев ожирения зарегистрировали в России в 2022 году. В 2020 году в стране выявили 372 тысячи случаев ожирения, в 2021 году — 383 тысячи. Соответствующие сведения опубликованы в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023».

По данным ведомства, болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году были диагностированы у 13,05 миллиона россиян, в 2020 году их было почти на 1 миллион меньше — 12,07 миллиона. Сахарный диабет в 2022 году был выявлен у 5,27 миллиона россиян, а ожирение — у 2,17 миллиона.

Что касается детского ожирения, в 2022 году среди детей до 14 лет выявили 108 тысяч случаев, более 40 тысяч случаев — среди подростков в возрасте от 15 до 18 лет, в 2010 году их было почти в два раза меньше — 21 тысяча.

Брендон Фрейзер в&nbsp;фильме &laquo;Кит&raquo;. Психолог объяснила, что делать, если вы страдаете ожирением и склонны к депрессии

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