В России выросла заболеваемость диабетом первого типа
14 ноября, 15:20

В России выросла заболеваемость диабетом первого типа

Мария Задорожная
Измерение уровня глюкозы в крови
Фото Freepik

За последние десять лет заболеваемость сахарным диабетом I типа в России увеличилась почти вдвое, сообщила ТАСС директор РДКБ и главный внештатный детский эндокринолог Минздрава по ЦФО Елена Петряйкина.

По ее словам, рост числа случаев диабета наблюдается во всем мире.

«За последние 10 лет заболеваемость диабетом 1-го типа выросла почти в два раза. С другой стороны, риск развития сахарного диабета 2-го типа напрямую связан с ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году количество детей с ожирением достигло в мире 8%, но в России этот показатель лучше — порядка 6%», — отметила Петряйкина.

Она также подчеркнула, что в России расширяются возможности ранней диагностики диабета. Все шире применяются инсулинотерапия с помощью помп и системы непрерывного мониторинга глюкозы, что существенно улучшает контроль заболевания и помогает предотвратить тяжелые осложнения.

Что такое диабет?Что такое диабет? Комментирует эндокринолог
