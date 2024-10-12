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В России увеличилось число россиян с ожирением
Здоровье

Сегодня, 12:35

1 мин.

В России увеличилось число россиян с ожирением

Мария Задорожная
Автор
Девушка трогает живот
Фото eternalcreative, iStock
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Число россиян с ожирением увеличилось на 10% за последние пять лет и составило 2,4 млн человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на международном конгрессе, пишет ТАСС.

Глава ведомства озвучил статистику по количеству пациентов с диагнозом «ожирение». По его словам, у каждого четвертого россиянина имеется фактор риска по нерациональному питанию. А у каждого пятого гражданина страны есть избыточная масса тела, у каждого десятого — диагностировано ожирение.

«В настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов к диспансерному наблюдению взрослого населения с факторами риска, к развитию хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения», — добавил Мурашко.

Ранее глава ведомства заявил, что ожирением в России все больше страдают молодые люди. Он отметил, что проблемы с весом в детском возрасте могут привести к развитию ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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