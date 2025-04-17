Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
В России создан уникальный препарат от рака
Здоровье

17 апреля, 17:10

1 мин.

В России создан уникальный препарат от рака

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Лабораторные исследования
Фото AnnaStills, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В России создан уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний. Согласно данным РИА Новости, средство под названием «Афотид» уже применяется на добровольцах и одобрено для клинических исследований.

Препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяет лечить онкологические заболевания независимо от их стадии. Данные о его безопасности подтверждены документально. Имеется разрешение на проведение клинических испытаний в семи специализированных медицинских учреждениях.

Однако на текущий момент в открытых источниках отсутствуют научные рецензии или статьи о препарате «Афотид» в международных базах данных. Оценка его эффективности и уникальности будет возможна по мере завершения клинических исследований.

Медицина
Новости холдинга
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
Читайте далее
В добавках для похудения «Молекула» нашли наркотическое вещество
Следующий материал
В добавках для похудения «Молекула» нашли наркотическое вещество

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17 апр 18:25
В добавках для похудения «Молекула» нашли наркотическое вещество
17 апр 13:15
Ученые выяснили, что ароматизатор с запахом розы опасен для мозга
16 апр 18:30
Российские ученые заявили, что картофель может вылечить язву желудка
16 апр 17:45
В России подростки жалуются на «вечную болезнь»
15 апр 19:05
Косметолог предупредила, что выдавливание прыщей может привести к эпилепсии