В России создан уникальный препарат от рака

В России создан уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний. Согласно данным РИА Новости, средство под названием «Афотид» уже применяется на добровольцах и одобрено для клинических исследований.

Препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяет лечить онкологические заболевания независимо от их стадии. Данные о его безопасности подтверждены документально. Имеется разрешение на проведение клинических испытаний в семи специализированных медицинских учреждениях.

Однако на текущий момент в открытых источниках отсутствуют научные рецензии или статьи о препарате «Афотид» в международных базах данных. Оценка его эффективности и уникальности будет возможна по мере завершения клинических исследований.