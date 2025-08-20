В России создали патчи от сухости в полости рта

В Сеченовском университете создали патчи для полости рта, которые решают сразу две задачи: помогают бороться с ксеростомией и улучшают эстетику овала лица. Патчи тонизируют мышцы лица и шеи, стимулируют носовое дыхание и способствуют правильному положению языка. Об этом рассказал Первый Московский государственный медицинский университет «Сеченова» в интервью «Газете.Ru».

Для лечения ксеростомии применяют искусственные заменители слюны, но некоторые формы препаратов и способы их применения могут быть неудобны в повседневной жизни. Патчи имеют гелеобразную основу и легко клеятся на твердое небо. Благодаря приятному вкусу они естественным образом заставляют язык подниматься и растворять их. Такие повторяющиеся движения обеспечивают хорошую тренировку для мышц языка.

Вторая важная задача патчей — эстетика лица. Физиологическое положение языка влияет на пропорции лица: в закрытом рту языковая поверхность должна прилегать к небу. Это помогает держать мышцы шеи и нижней трети лица в тонусе, стимулирует носовое дыхание и придает овалу лица более подтянутый и молодой вид. Часто язык просто лежит на дне полости рта, что приводит к ротовому дыханию, слабости мышц, «опусканию» лица и ускоренному высыханию слизистых оболочек.

Продукт Xerobella, так назвали патчи, можно использовать ежедневно. По словам создателей, эффект лифтинга лица можно заметить уже через несколько месяцев.

Кроме того, в состав патчей входит ксилит, который стимулирует слюноотделение и нормализует рН слюны, ее вязкость. В результате восстанавливаются антимикробные, очищающие, буферные и реминерализующие функции слюны.

В течение года разработчики планируют получить патент и зарегистрировать товарный знак.