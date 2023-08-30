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Сегодня, 16:00

В России с 1 марта 2024 года запретят вейпы с ароматизаторами

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Разные виды вейпов и электронных сигарет на ярком фоне
Фото Istockphoto.com/Yana Tikhonova

В России с 1 марта 2024 года будут запрещены вейпы с ароматизаторами. Минздрав подготовил список веществ, которые нельзя добавлять в электронные сигареты. Предполагается, что устройства в результате станут «невкусными» и потеряют свою привлекательность для любителей курения. Об этом 28 августа сообщили на портале «Дела».

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, чем чревато курение вейпов. «Вейпы содержат пропиленгликоль, который накапливается в организме и вызывает целый ряд проблем. Это и аллергия, и воспалительные процессы, и нарушение работы почек и печени. Также это вещество повреждает органы дыхания и пищеварения», — предупредила специалист.

Что касается ароматизаторов, Наталья Перова подчеркнула, что они также вызывают аллергию и бронхоспазмы. «Кроме того, в вейпах присутствуют такие металлы, как никель и свинец. Они в свою очередь повреждают все системы организма», — резюмировала Наталья Перова.

Ранее, 5 марта, мы рассказывали, как отучить подростка от курения вейпа.

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Польза и вред
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